Um Congresso da maior força parlamentar do Brasil já seria um tema político relevante em si mesmo mas o sétimo encontro nacional do Partido dos Trabalhadores (PT) em 39 anos de história marca a atualidade, sobretudo, por ter a presença de Lula da Silva. Depois de 580 dias preso e cerca de três semanas em périplo pelo nordeste, o líder histórico da esquerda brasileira falará nesta sexta-feira pela primeira vez para os eleitores em geral e não apenas para a militância, na Casa de Portugal, em São Paulo, o tradicional ponto de encontro dos "petistas".

"Acho que o grande pronunciamento que Lula vai fazer e vai ser pensado, preparado por ele, será no encontro do PT", disse Humberto Costa, líder parlamentar do PT no Senado, no Recife, durante uma das paragens do antigo presidente pelo nordeste. "Lula deve dirigir-se à população brasileira e não somente fazer um balanço da conjuntura e do governo Bolsonaro mas também para apresentar uma proposta, um projeto para o Brasil. Não acredito que Lula venha para incendiar o país, ele vem para consolidar, fortalecer uma resistência a esse projeto de Bolsonaro que, esse sim, se continuar vai destruir o Brasil", afirmou o senador, no jornal Folha de Pernambuco.