Enquanto não for incluída uma pergunta sobre questões étnico-raciais não responderei a nenhum Censos. Prendam-me, multem-me, ignorem-me, mas não contam comigo.

O facto de se discutir em Portugal, em 2019, se se pode ou se se deve incluir uma questão sobre a etnia (uso a palavra por simplicidade) das pessoas é dramático. Não fosse dramático, era só cómico. A coisa foi bem montada. Alguém embirrou com a questão - vá-se lá saber porquê - e preparavam-se para não a meter no Censos. O grupo de trabalho recomendou (e como se atreveu a isso é que não se percebe, porque um grupo de trabalho, já se sabe, é para dizer que algo não se pode fazer e dizer que tem de se estudar mais). Depois eram as pessoas, os portugueses, que não têm raça nem são racistas, e podiam sentir-se incomodadas e violentadas na sua intimidade constitucional pela pergunta (tentar não rir). Mas 84% da população disse, pasme-se, que responderia à questão se lhe fosse perguntada (o que está mal porque normalmente as pessoas respondem que não às questões nas sondagens e mandam o Estado passear com perguntas). Viria uma onda de clamor contra a pergunta? Excetuando dois ou três, já lá vamos, todo o espectro cromático político, étnico, social, racial veio dizer que sim, que tinha de se saber para conseguir resolver. Uns até ficaram incrédulos com a questão de a questão ainda se pôr.