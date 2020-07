Para a posteridade deixou ações em tribunal contra as mulheres, ou a favor dos homens, centenas de escritos marcados pelo desprezo em relação ao sexo oposto e documentos nos quais demonstra uma sanidade mental questionável desde, pelo menos, o divórcio em 2001. Roy Den Hollander, de 72 anos, que terá cometido suicídio, foi identificado pelo FBI como o principal suspeito do atentado à família da juíza Esther Salas no domingo, no estado de Nova Jérsia.

Horas depois, desta vez sob o anonimato, fontes da investigação disseram aos media que Hollander é o alvo de uma investigação sobre o homicídio ocorrido no dia 11 deste mês ao advogado Marc Angelucci na sua casa em Crestline, Califórnia.