Fernando Haddad, ex-candidato do Partido dos Trabalhadores à presidência brasileira, faz um balanço negativo das primeiras semanas do governo de Jair Bolsonaro, fala dos escândalos que envolvem ministros e um dos filhos do atual residente do Palácio da Alvorada, mas também do futuro do PT e do seu regresso ao trabalho na universidade.

Numa entrevista ao DN, refere ainda os desafios da esquerda face ao crescimento da extrema-direita e comenta a polémica com a presença da líder do PT, Gleisi Hoffman, na tomada de posse de Nicolás Maduro na Venezuela, quando vários países não reconhecem o seu mandato.