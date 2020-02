Em certo momento do seu filme Manhattan, de 1978, Woody Allen, sozinho em seu quarto, põe-se a pensar sobre para que serve viver. "É uma boa pergunta", ele diz. "Bem, há certas coisas que, para mim, fazem a vida valer a pena. Mas o quê, por exemplo?" E, lentamente, hesitante, como se ponderasse cada citação, passa a enumerá-las. "Para começar, Groucho Marx... Willie Mays... O Segundo Movimento da Sinfonia Júpiter, de Mozart... A gravação de Potato Head Blues, por Louis Armstrong... Filmes suecos, naturalmente... A Educação Sentimental, de Flaubert... Marlon Brando... Frank Sinatra... Os incríveis pêssegos, maçãs e peras de Cézanne... Os caranguejos no Sam Wo... O rosto de Tracy..."

Claro que isso foi no tempo em que todos podíamos gostar livremente de Woody Allen e de seus filmes. Ele ainda não se tornara um monstro criminoso por, em 1992, ter trocado a sua mulher, a atriz Mia Farrow, por uma filha adotiva desta - com quem está casado até hoje -, e pela acusação de ter molestado outra filha adotiva de Mia, Dylan, de 6 anos. Acusação esta de que foi inocentado judicialmente duas vezes, mas que continua a lhe ser feita e praticamente liquidou a sua carreira, inclusive a que ele construiu antes do escândalo. Mas, como esta coluna se passa no tempo em que Woody era visto apenas como um génio do cinema, vamos voltar à sua lista de coisas que, para ele, em 1978, faziam a vida valer a pena.