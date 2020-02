Viver atrás das grades com VIH e hepatite C não é uma sentença

Pedro tem duas lágrimas tatuadas na face direita. Uma representa a morte do pai, a outra, coisas mal resolvidas do passado. O pai morreu-lhe em maio de 2017 e é a partir desse mês e desse ano que conta a sua história. Como se, com 30 anos de vida, nada mais se tivesse passado para trás. "A 3 de maio a 2017, a minha rapariga traiu-me, soube de mais algumas traições que antes nem queria ver, mas soube; a 4 de maio o meu pai morreu; no dia 5 chateei-me com a minha mãe e saí de casa. Aqueles três dias foram pesadinhos. Depois uma coisa leva à outra..."

"Foi complicado saber tudo de choque. Quando uma pessoa leva uma pancadita... pumba, depois pumba... vai aceitando bem, quando se leva com tudo ao mesmo tempo, meu Deus!"