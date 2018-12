O benfiquista Gedson Fernandes, de 19 anos, é o jogador da I Liga cujo valor de mercado mais aumentou desde o início da época, de acordo com dados do site Transfermarkt, especializado no mercado de futebolistas. O médio estava avaliado em 900 mil euros no final de junho e entretanto já atingiu os 15 milhões de euros, ou seja, cresceu 14,1 milhões de euros e valorizou 1566,7%!

Nada assim muito surpreendente, se tivermos em atenção o seu percurso recente. No último verão ainda nem era certo que viesse a integrar o plantel principal, mas a verdade é que sob as ordens de Rui Vitória assumiu-se como titular logo na pré-época, estatuto que manteve até agora, somando 23 jogos oficiais, dos quais 21 como titular, relegando inclusivamente o brasileiro Gabriel, contratado aos espanhóis do Leganés por 8 milhões de euros, para o banco de suplentes.

Gedson, entretanto, estreou-se como internacional A por Portugal e realizou boas atuações nos encontros da Liga dos Campeões, com um golo marcado em casa do Bayern Munique e outro no terreno do Fenerbahçe, neste último caso na terceira pré-eliminatória da Champions. Estes fatores contribuíram para o seu valor de mercado disparar.

Fechar Subscreva as newsletters Diário de Notícias e receba as informações em primeira mão. Subscrever

INOGRAFIA DN

No segundo lugar da lista dos jogadores com maior valorização de mercado desde o início da temporada está Éder Militão, central brasileiro do FC Porto, que estava avaliado em 12 milhões de euros quando chegou ao Dragão e agora já vai nos 20 milhões. Militão tem sido um dos grandes destaques desta temporada na equipa dirigida por Sérgio Conceição e tem visto o seu nome associado a grandes gigantes do futebol europeu, caso do Manchester United. Segue-se neste ranking o médio ofensivo (convertido a extremo esquerdo por Rui Vitória) João Félix, que passou de dois para 12 milhões, valorizando dez milhões.

Éder Militão (FC Porto). © Fábio Poço/Global Imagens

Na quarta posição está Nakajima, o supersónico japonês do Portimonense, que saltou dos oito milhões do passado mês de junho para 15 milhões. Em janeiro, o futebolista nipónico deverá rumar a um clube estrangeiro, com os ingleses do Wolverhampton (que chegaram a ter tudo praticamente certo com o Portimonense), Leicester e Southampton muito atentos, isto para além de emblemas alemães e ucranianos.

O quinto lugar é, porventura, o mais surpreendente, pois está na posse de um jogador que tem alinhado na II Liga, mais concretamente no Sp. Braga B. Falamos do extremo Trincão, que valia apenas 1,5 milhões de euros e agora já vai nos oito milhões. A explicação é simples: Trinção foi campeão da Europa de sub-19, uma das grandes figuras de Portugal nesse torneio e o melhor marcador da competição, com cinco golos, em igualdade com o seu colega de equipa Jota.

Quatro águias e três dragões no top 10

Na sexta posição está Rúben Dias, que passou dos 22 milhões do início da época para os 28 milhões atuais. De resto, o jovem defesa de 21 anos do Benfica é mesmo o jogador com mais valor de mercado da I Liga portuguesa, seguido de Bruno Fernandes e Brahimi (26 milhões). Curiosamente, o médio do Sporting até vale menos quatro milhões do que no início da época, enquanto o argelino do FC Porto está apenas um milhão mais caro. Empatado no sexto posto com Rúben Dias está Marega, avançado do FC Porto que viu a sua cotação de mercado passar dos 19 para os 25 milhões.

© Filipe Amorim/Global Imagens

A fechar o top 10 dos futebolistas que mais se valorizaram nos últimos meses encontramos Diogo Leite, central do FC Porto que passou dos 850 mil euros para os 6 milhões; Grimaldo, defesa esquerdo do Benfica, que valia 20 milhões e já vai nos 25. E, por fim, o médio ofensivo Xadas, do Sp. Braga, que valia três milhões e cresceu até aos 7,5. Curiosamente, este último soma só 117 minutos oficiais nesta temporada, pois tem sido prejudicado por lesões. Na partida do passado fim de semana, com o Feirense, fez a estreia como titular em 2018-19, mas saiu lesionado aos 51 minutos.

Contas feitas, neste top 10 encontram-se quatro futebolistas do Benfica (Gedson Fernandes, João Félix, Rúben Dias e Grimaldo), três do FC Porto (Éder Militão, Marega e Diogo Leite), dois do Sp. Braga (Trincão e Xadas) e um do Portimonense (Nakajima).

Manuel José dava primeiro lugar a João Félix

Ao DN, Manuel José concordou em traços gerais com a avaliação do Transfermarkt sobre os dez futebolistas a jogar em Portugal que mais se valorizaram desde o início da temporada. No entanto, na sua opinião, o primeiro lugar deveria ser de João Félix, apesar de reconhecer "grande mérito" na forma como Gedson Fernandes apareceu na equipa do Benfica. "Dessa lista, ele é, sem dúvida, o jogador mais talentoso. Eu não quero ser deselegante com Rui Vitória e dizer-lhe que um talento como o João Félix deveria ser titular e que renderia muito mais numa posição mais central e não amarrado à linha lateral. Na minha opinião, ele poderia perfeitamente jogar no lugar do Pizzi, que começou muito bem a época mas já regrediu para o péssimo nível da época passada", defendeu o treinador.

João Félix (Benfica). © Filipe Amorim/Global Imagens

Ainda nos encarnados, o antigo treinador destaca Grimaldo, "o único jogador a dar profundidade à equipa do Benfica e que ainda marca golos decisivos". Na sua opinião, o defesa esquerdo espanhol e o guarda-redes Vlachodimos "têm sido sem dúvida os melhores do Benfica nesta temporada".

Manuel José elogia ainda Rúben Dias. "Se merece ser considerado o jogador mais valioso da I Liga? É subjetivo dizer-se isso, mas a verdade é que entrou na equipa do Benfica na época passada e nunca mais de lá saiu. É certo que beneficiou de um contexto favorável, com a lesão do Jardel, o final de carreira do Luisão e a contratação sem sentido daqueles dois centrais argentinos [Conti e Lema]. Tem feito por merecer os elogios, mas deixo-lhe um conselho: deixe de lado o seu mau feitio e modere-se nos comportamentos dentro de campo, se não quiser ter dissabores", referiu.

Por outro lado, Manuel José mostra-se rendido a Éder Militão, que "pegou de estaca" no onze do FC Porto. De resto, os dragões só sofreram três golos nos dez encontros em que o jovem brasileiro de 20 anos fez parte do onze, contra os cinco consentidos nas três partidas antes da sua chegada. "Juntamente com Rúben Dias, é o central que demonstra mais personalidade e espírito competitivo. Ainda por cima veio do campeonato brasileiro que, como se sabe, tem um ritmo bastante mais baixo do que o europeu. Ainda é cedo para dizer, mas se continuar neste nível tem condições para entrar na galeria dos grandes centrais brasileiros que alinharam no FC Porto, como Geraldão ou Aloísio", sublinhou.

Reticências para Nakajima, Marega e Jovane

O ex-treinador tem uma opinião curiosa acerca de Nakajima, que passou dos oito milhões de euros em junho para os atuais 15 milhões. "Há muitas pessoas que dizem que o Portimonense não é um clube da sua dimensão, mas não sei se será bem assim. Há quem seja grande em clubes pequenos e depois passe a ser pequeno em clubes grandes. A verdade é que estamos a falar de alguém talhado para jogar em contra-ataque, daí que eu coloque um ponto de interrogação acerca do seu rendimento num clube grande. E será que tem estofo para aguentar a pressão de representar um desses clubes?", questionou Manuel José.

Nakajima (Portimonense). © Fábio Poço/Global Imagens

Quem definitivamente ainda não caiu nas boas graças de Manuel José é Marega, o avançado do FC Porto. "Reconheço que evoluiu muito nos últimos tempos, nomeadamente na forma como finaliza os lances. E tem uma força física impressionante. No entanto, tem fracos recursos técnicos e teria muita dificuldade em afirmar-se nos melhores campeonatos europeus", argumentou.

Manuel José abordou ainda o baixo valor de mercado atribuído pelo Transfermarkt a Jovane Cabral. O extremo do Sporting passou dos 275 mil euros do último verão para os atuais três milhões, insuficiente para figurar no top 10. "De facto, quando olhamos para esses três milhões de euros parece que estamos a falar de um 'perna de pau'! De qualquer forma, na minha opinião, o Jovane ainda tem muito que evoluir, é muito inconstante e vale muito pelas ações individuais. Por vezes, consegue lances notáveis, mas em outras ocasiões atrapalha o jogo da equipa", considerou.