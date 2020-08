Amigos me ligam para dizer que, trancados em casa por causa da pandemia, temem estar bebendo além da conta. Tenho certa experiência no assunto e sei que nenhum bebedor, seja ele problemático ou recreativo, fala a verdade a respeito de quanto bebe. Alguns, para se gabar, gostam de exagerar o consumo da noite anterior. Outros, ao se sentirem cobrados pelo que beberam nessa mesma noite, tendem a diminuir o número de doses que mandaram para dentro. Mas, quando alguém admite que teme estar bebendo além da conta, não há mais nada a temer - ele já está bebendo além da conta.

Outra constante nessa admissão dos amigos é que, ao descrever uma jornada alcoólica mais animada que tenham protagonizado nos últimos dias, já não o fazem com a tradicional memória eufórica, mas com um toque de culpa - principalmente porque, com o confinamento, as garrafas vazias se acumulam às vistas da família, que pode enfim contá-las. E, ao fazer isto, ela se assusta porque não sabia da capacidade de seu marido ou mulher, irmão ou irmã, de ingerir tantos litros de uma assentada. Nos bons tempos pré-pandemia, isso não era sequer suspeitado, porque ele/ela podia beber apenas "socialmente" em casa, deixando o grosso do consumo para os bares e restaurantes que frequentava.