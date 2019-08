O Presidente de Angola, Joao Lourenço, ao centro, com os presidentes (da esq. para a direita) da República do Congo, Denis Sassou Nguesso, do Uganda, Yoweri Museveni, do Ruanda, Paul Kagamé e da República Democrática do Congo, Felix Tshissekedi, na "foto de família" após a assinatura do acordo de fim de hostilidades entre o Uganda e o Ruanda

Ontem, no salão nobre do palácio da Cidade Alta, em Luanda, sob três lustres enormes, um jovem de laço preto tocava piano às dez da manhã. Todas as segundas-feiras, à noite, no espaço cultural Chá de Caxinde, Miqueias Ramiro e a sua Banda Maravilha tocam velhos sons luandenses, de rebita e de semba. Ontem, Miqueias, sozinho, quis ir ainda mais longe e mais fundo, tocou uma e duas vezes, repetiu ainda, Mon"Ami (Meu Filho), o êxito eterno dos Ngola Ritmos, pais da música angolana - em quimbundo, uma mãe chora o filho que morreu. Tudo que ver com a entrada no salão de cinco presidentes africanos.

À frente vinha Félix Tshisekedi, o presidente da República Democrática do Congo (RDC), antigo Zaire, a conversar com o presidente do Ruanda, Paul Kagamé. Eleito no princípio deste ano, Tshisekedi foi o primeiro chefe de Estado zairense a chegar ao poder pacificamente nos quase 60 anos de independência. Mas ainda não conseguiu formar um executivo e as suas províncias orientais são dominadas por grupos armados. Quanto a Kagamé, é o líder de um Ruanda onde ainda se vive as consequências do genocídio perpetrado entre as etnias hutu e tutsi e foi acusado várias vezes pela vizinha RDC de instigar grupos armados no território dela.