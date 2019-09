O congresso dos trabalhistas, que decorre a partir de hoje e até quarta-feira, em Brighton, tem um programa com 450 atividades para os 13 mil participantes esperados. Poderão ser menos uns quantos. A dias do conclave, o Comité Executivo Nacional do partido decidiu acabar com o órgão representativo da juventude.

Várias associações universitárias desfiliaram-se nos últimos meses daquele órgão devido à incapacidade da direção em cumprir a promessa de atribuir um voto a cada militante nas suas eleições. "É uma vitória para a democracia que o órgão corrupto dos Estudantes Trabalhistas esteja por fim a ser reestruturado", disse ao The Guardian uma fonte do movimento Momentum. No entanto, a organização vai continuar como o representante dos estudantes no partido, afirmou a secretária nacional, Rania Ramli.