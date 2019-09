O mundo vai dedicar esta semana ao clima, a ONU vai discutir o assunto, na sexta-feira haverá uma greve... e, no meio de uma campanha eleitoral, nenhum dos candidatos pode atacar a questão de frente. Não, nem o candidato do PAN, que tentou cavalgar a mudança entre defender os direitos dos animais e os do clima - uma e outra coisa podem ser contrárias, como bem sabe o partido que suavizou a contradição no seu programa.

Os políticos não podem falar de ambiente com clareza porque sabem que estão em terreno tão movediço que correm o risco de atolar. Se quiserem ser honestos com o clima não podem ser honestos com os eleitores. No ponto em que estamos, o ambiente exige repensar tudo, sobretudo o modelo económico em que se baseiam os programas eleitorais de todos - TODOS - os partidos. A curto, médio e longo prazo tem de haver estratégias de fôlego, em que seja possível coordenar esforços de vários partidos, ir contra interesses instalados. Em suma, ter uma ideia de futuro mais largo. E tudo isto, sabemos bem, não se coaduna com "sacar uns votos" nas próximas eleições, o que é normalmente feito com promessas a curto prazo, acenando aos eleitores com melhorias imediatas das suas vidas.