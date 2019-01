A direção do PSOL, aguerrido partido de extrema-esquerda, tinha por tradição recorrer ao Supremo, entrar com ações no Ministério Público ou pedir pareceres às comissões de Ética do Congresso logo no instante seguinte ao ex-presidente Michel Temer tomar uma decisão de que discordasse. Tentou agir da mesma forma a cada proposta de Jair Bolsonaro, mas verificou que era perda de tempo porque ainda antes de redigida a versão final do recurso, da ação ou do parecer, já o novo governo havia engavetado o projeto.

Os recuos de Bolsonaro - nove nos primeiros dez dias de gestão - levaram até o habitualmente discreto Fernando Haddad, candidato do PT derrotado na segunda volta das eleições, a deixar um conselho via Twitteraos apoiantes do atual presidente. "Antes de defender uma bozoideia espere 24 horas para poupar o esforço de ter de defender o recuo", sendo certo que Bozo, referência a um palhaço célebre das televisões americana e brasileira, é uma das alcunhas depreciativas de Bolsonaro.