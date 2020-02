Portugueses com três derrotas mas muita esperança no apuramento

O Sporting foi a única equipa portuguesa a jogar em casa e também a única a vencer na primeira mão dos 16 avos-de-final da Liga Europa.

A equipa de Jorge Silas mantém a série 100% vitoriosa em Alvalade nos jogos europeus e desta vez levou a melhor sobre os turcos do Istambul Basaksehir, por 3-1. Um resultado que acaba por ser escasso tendo em conta as muitas oportunidades desperdiçadas pelos leões, mas que é precioso para a segunda mão, na próxima semana, na Turquia, onde só um desastre impedirá o apuramento do Sporting para os oitavos-de-final.

O Sporting chegou a ter uma vantagem de três golos graças a Coates (3'), Sporar (44') e Luciano Vietto (51'), mas um penálti transformado por Edin Visca (77') evitou que o conforto leonino para a segunda mão fosse maior.

Fechar Subscreva as newsletters Diário de Notícias e receba as informações em primeira mão. Subscrever

Três derrotas pela margem mínima

O Benfica acabou por sair derrotado da Ucrânia por 2-1, um resultado que acabou por ser melhor do que a exibição. A equipa de Bruno Lage voltou a cometer vários erros defensivos e viu-se em desvantagem graças a um golo de Alan Patrick aos 56 minutos.

Os encarnados reagiram, conseguiram o empate por Pizzi na transformação de um penálti sofrido por Franco Cervi, mas quando se pensava que o Benfica iria sair de Kharkiv confortável, eis que seis minutos depois Kovalenko aproveitou um erro de Rúben Dias para dar o triunfo à equipa de Luís Castro.

Ainda assim, os benfiquistas estão em boas condições para seguir em frente na prova, tal como o FC Porto, que também perdeu pelo mesmo resultado na Alemanha frente ao Bayer Leverkusen.

Os golos de Lucas Alario e Havertz de penálti chegaram a colocar os dragões em maus lençóis, mas um golo de Luis Díaz acabou por salvar a noite para a equipa de Sérgio Conceição, que, tal como o rival da Luz, precisa apenas um triunfo por 1-0 na segunda mão para seguir em frente.

Finalmente, o Sp. Braga esteve muito perto de se tornar a primeira equipa portuguesa a vencer em casa dos escoceses do Rangers. Estiveram a vencer por 2-0, com golos de Fransérgio e Abel Ruiz, mas depois viram o adversário dar a volta em 15 minutos com um bis de Ianis Hagi e um outro golo de Aribo.

Rúben Amorim perdeu pela primeira vez no comando técnico do Sp. Braga, mas na próxima semana, na Pedreira, basta-lhe vencer por 1-0 ou 2-1 para carimbar o apuramento.