Na última eleição do ano em que 5039 portugueses participaram, foram colocados dois nomes no céu: Lusitânia, para uma linda estrela anã e alaranjada, e Viriato, para um planeta extrassolar. Ambos na constelação Unicórnio, muito para lá do Sol posto. Existe uma União Astronómica Internacional (UAI) com a bonita tarefa de fazer a carta do céu: dar nomes às estrelas e aos planetas. A UAI é a autoridade internacional, a única que pode dar nomes aos corpos celestes.

Enquanto foi no bairro, com os Marte, Vénus, Saturno e os outros vizinhos à volta da única estrela do quarteirão, o Sol, os batismos foram-se resolvendo. Agora, com telescópios cada vez mais refinados na busca de planetas e estrelas, para lá do Sol, explodiram corpos cósmicos e nasceu uma multidão de anónimos. Porque o saber precisa de nomear o que sabe, fizeram-se catálogos com prefixos e números - por exemplo, a recente Lusitânia chamava-se um muito seco HD-45652. Daí que a astronomia, que sempre interessou os poetas, pretenda dar nomes mais inspiradores.