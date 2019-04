"Com o aumento das temperaturas, doenças migram para o Norte"

prémio pessoa

Uma infância a observar insetos, a ouvir histórias de África, uma adolescência a andar no campo, a conhecer o mundo rural e a observar aves. Uma coleção de salamandras e cobras, os copos de água todos com escorpiões... A paixão pela natureza parece que lhe está no ADN. O biogeógrafo Miguel Bastos Araújo, especialista em alterações climáticas, foi o primeiro ambientalista distinguido com o Prémio Pessoa.