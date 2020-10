A 75.ª edição da Volta a Espanha começa nesta terça-feira em Irún, no País Basco, precisamente no mesmo dia em que, em Itália, o Giro entra nos últimos e decisivos seis dias de prova, com o português João Almeida a defender a liderança, presa por 15 segundos. Alberto Contador, antigo ciclista vencedor de todas as grandes corridas internacionais e comentador da Vuelta para o Eurosport, olhou para o homem do momento com admiração e esperança, de tal forma que, ao DN, disse que o corredor português "é o presente e o futuro do ciclismo".

Contador, de 37 anos, assume que há um grande lote de favoritos a chegar com a camisola vermelha (símbolo do líder na Vuelta) a Madrid, no dia 8 de novembro, sobretudo devido ao contexto de pandemia, numa prova que se vai realizar em condições climatéricas mais adversas. Chris Froome, Primoz Roglic, Tom Dumoulin, Alejandro Valverde, Richard Carapaz, Marc Soler e Enric Mas, são os nomes que vão estar debaixo do olho por parte do antigo campeão espanhol.