"Reina o Caos" declarou enfática e acertadamente o Daily Mail. Esta é uma má notícia não só para o Reino Unido, mas também para todo o continente. Após meses de negociações prolongadas, ainda não sabemos se o Reino Unido sairá realmente da União Europeia e, em caso afirmativo, em que termos. Parece que estaremos preocupados, senão obcecados, com o Brexit por um período indefinido, negligenciando muitos outros assuntos prementes.

A ideia propagada por Theresa May e pelas autoridades europeias de que "existem apenas duas maneiras de sair da UE: com ou sem acordo" é enganosa. A opção sem acordo não existe, porque é impossível construir um muro no canal da Mancha que isole efetivamente o Reino Unido da UE. Vinte mil leis e regulamentos que unem ambos os lados precisam de ser desenredados de uma forma ou de outra. As regras antigas precisam de ser substituídas por novas. O período entrementes seria de dor e caos. A escolha é entre mais caos ou menos caos, mas algum tipo de acordo teria de ser encontrado no final. A questão é: que preço estão ambos os lados dispostos a pagar? Os britânicos podem estar dispostos a pagar um preço mais alto, mas os cidadãos do outro lado do canal podem mostrar-se menos recetivos a assumir os encargos inevitáveis ​​desse divórcio. Afinal, eles não votaram no Brexit e os seus líderes não os prepararam para as suas dolorosas implicações.