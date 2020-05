Johnson e Starmer chocam no rastreio aos contactos dos doentes com covid-19

O primeiro-ministro britânico, Boris Johnson, volta a enfrentar esta quarta-feira o líder da oposição, Keir Starmer, na sessão semanal de perguntas e respostas na Câmara dos Comuns. É o terceiro round de um combate que o líder do Labour tem ganho sempre por K.O.. Será que o conservador já aprendeu a lição e vai começar hoje a dar a volta?

Starmer, de 57 anos, fez carreira como advogado de defesa e principal procurador de Inglaterra e Gales antes de ser eleito deputado, em 2015, sendo no ano seguinte nomeado como ministro-sombra do Brexit. E é com o currículo que construiu nas salas de tribunais, e com a sua forma de colocar as questões como se de um interrogatório se tratasse, que tem deixado o primeiro-ministro encostado às cordas.