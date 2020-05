Faltam acertar os últimos pormenores para que Jorge Jesus coloque ponto final da autêntica novela brasileira que se arrasta desde dezembro e que se prende com a renovação de contrato que o liga ao Flamengo e que é válido até ao dia 20 de junho.

Após muitos avanços e recuos, a pandemia de covid-19 acabou por ser uma grande aliada do clube do Rio de Janeiro, uma vez que o treinador português aceitou baixar as exigências iniciais que eram de seis milhões de euros anuais, sendo praticamente certo que manterá o salário estipulado no vínculo assinado há cerca de um ano e que ronda os quatro milhões de euros anuais. No entanto, de acordo com o jornal GloboEsportes, os valores do contrato deverão ser divididos 60% em salário e 40% em direitos de imagem, por forma a diminuir a carga fiscal, minimizando assim os efeitos da desvalorização monetária do real em relação euro registado nas últimas semanas por causa da crise económica que se abateu no Brasil, por causa do coronavírus e da instabilidade política.