PSD acusa MAI de "desfaçatez, desconhecimento e falta de respeito" para com polícias

Como o Movimento Zero capturou o protesto dos sindicatos de polícias

movimento zero

Movimento Zero

Apoiantes do Movimento Zero na manifestação dos profissionais da PSP e da GNR em novembro

Não há notas de alarme nem das polícias, que estão a planear a operação de segurança, nem dos sindicatos em relação aos protestos marcados para esta terça-feira. Os sindicatos da PSP e da GNR mobilizam os polícias para concentrações em três pontos do país - em Lisboa, junto ao Ministério das Finanças, em Faro e em Braga, junto ao estádio onde se realiza o jogo da final four da Taça da Liga. O Movimento Zero isola-se em ações nos aeroportos.

"Surpresas pode haver sempre, mas estamos preparados para isso", garante uma fonte do comando de Lisboa que está envolvida nas operações. De qualquer forma, reconhece que Braga pode reunir mais focos de risco, uma vez que decorre em paralelo com um jogo de futebol, onde se espera uma presença massiva de público.