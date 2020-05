Rami Makhlouf no último vídeo que partilhou no Facebook com críticas ao regime.

Rami Makhlouf, patrão da maior operadora de telemóveis da Síria, era apontado como um dos pilares do regime de Bashar al-Assad. Afinal, é seu primo direito e terá ajudado a financiar a guerra civil que já dura há nove anos. Mas num momento em que falta dinheiro nos cofres do Estado, nem o facto de partilharem laços de sangue está a poupar Makhlouf. E o empresário de 50 anos denuncia tudo no Facebook.

O homem mais rico da Síria é sobrinho da mãe de Assad, Anisa, e um companheiro de infância do presidente, que assumiu o poder após a morte do pai, Hafez, em 2000. Era considerado um dos mais influentes membros da família, tendo chegado a ser um dos alvos dos protestos que rebentaram em 2011 contra o regime de Assad. Nesse mesmo ano, anunciou que se ia afastar dos negócios e focar-se na sua organização de caridade (que ajuda as famílias dos mártires da guerra e dos feridos com um salário mensal), mas terá sempre mantido o controlo.