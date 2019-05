Como Lage se tornou o arquiteto do título. O sistema, o discurso, o treino e os miúdos

Do ambiente à educação. Os temas que preocupam Bruno Lage além do futebol

6 de janeiro de 2019. Bruno Lage entrou no relvado da Luz para orientar a equipa principal do Benfica no jogo com o Rio Ave, da 16.º jornada da I Liga. Os encarnados vinham de uma derrota em Portimão (0-2) que ditara a saída de Rui Vitória e deixara a equipa em quarto lugar no campeonato, a sete pontos do líder FC Porto.

A luz que levou o presidente Luís Filipe Vieira, cerca de um mês e meio antes, a manter Rui Vitória no cargo, após a goleada de 5-1 sofrida em Munique, tinha-se apagado de vez e a solução imediata era a promoção de Lage, que estava a desenvolver um bom trabalho na equipa B. Na altura começou por ser uma solução transitória.

O Benfica estava numa situação delicada, em que o objetivo de conquista do título parecia uma miragem quando ainda faltava uma volta inteira para disputar. Era preciso um milagre para reverter a situação. Aos 20 minutos do jogo com o Rio Ave, o destino das águias parecia traçado, pois os vilacondenses venciam por 2-0 e o caminho para a crise profunda parecia irreversível.

O jogo de estreia com o Rio Ave, no momento em que substitui João Félix por Ferreyra. © Filipe Amorim/Global Imagens

Só que, num ápice, o sistema de 4x4x2 recuperado por Lage começou a carburar e em apenas quatro minutos o Benfica chegou ao empate por Seferovic e pelo jovem João Félix, que encontrava finalmente o seu espaço no ataque da equipa. Na segunda parte, a mesma dupla consumou a reviravolta no marcador e os encarnados venceram por 4-2. Há 17 anos que o Benfica não virava um jogo em que esteve a perder por dois golos em casa. No final, Bruno Lage falava do seu feeling de jogar com dois pontas-de-lança, sendo um deles João Félix, que vinha jogando de forma intermitente com o anterior treinador.

Confirmado no cargo

Os nomes para orientar o Benfica sucediam-se na imprensa, desde Jorge Jesus a Paulo Fonseca, mas Lage continuou a sua missão. Era preciso fechar a primeira volta com uma vitória nos Açores com o Santa Clara. E assim foi. Seferovic e Jardel construíram o triunfo por 2-0, com o técnico a avisar que "os treinadores não são magos" e que o que se passa nos jogos tem que ver com o treino. Era todo um discurso diferente que cativou a administração da SAD. Nessa mesma jornada, o empate no clássico entre Sporting e FC Porto permitiu encurtar para cinco pontos o atraso para o líder.

Oito dias depois da estreia com o Rio Ave, Luís Filipe Vieira confirmou Bruno Lage como treinador da equipa principal, não revelando se ficaria apenas até final da época. O anúncio foi na véspera da primeira de duas deslocações consecutivas a Guimarães, para a I Liga e para a Taça de Portugal, que resultaram em triunfos por 1-0. O jovem técnico, que cumpria a primeira época a solo, tinha de desafiar a história do Benfica, afinal apenas por uma vez os encarnados tinham sido campeões depois de mudarem de treinador durante a época, em 1967-68.

Luís Filipe Vieira confirma Bruno Lage como treinador a 14 de janeiro. © Gustavo Bom/Global Imagens

Após quatro vitórias consecutivas, Bruno Lage teve a primeira prova de fogo com o FC Porto para a Taça da Liga em Braga. Os dragões venceram por 3-1 naquele que terá sido o jogo mais polémico da temporada. Apesar da derrota, a exibição do Benfica mereceu elogios.

A partir desse momento, os encarnados iniciaram um ciclo decisivo no campeonato, pelo qual Bruno Lage passou com distinção e com resultados que causaram sensação - escorregar era proibido. Depois de golear o Boavista (5-1), seguiu-se uma ida a Alvalade, onde o Benfica com uma grande exibição arrancou um triunfo por 4-2, que lhe permitiu aproveitar o empate do FC Porto em Guimarães. O primeiro lugar estava agora a três pontos e o sonho do título renascia.

Renovação e liderança conquistada no Dragão

Três dias depois, receção aos leões para a Taça de Portugal e nova vitória, agora por escassos 2-1, num jogo que antecedeu um dos momentos altos da época, quando o Benfica goleou o Nacional, na Luz, por impensáveis 10-0, aproveitando assim nova escorregadela do FC Porto em Moreira de Cónegos, que deixava a distância num ponto apenas.

Na Luz já ninguém duvidava das qualidades do treinador e, a 19 de fevereiro, Luís Filipe Vieira anunciava a renovação de contrato com Bruno Lage. Era o voto de confiança que faltava. O jogo no Estádio do Dragão aproximava-se a toda a velocidade com os dois rivais separados por apenas um ponto. O Benfica jogava o tudo ou nada no campeonato no dia 2 de março e o FC Porto até se colocou em vantagem com um golo de Adrián López. Mas a equipa de Bruno Lage arrancou depois para uma exibição de classe que lhe valeu a reviravolta no resultado, com golos de João Félix e Rafa Silva.

Bruno Lage festeja com Jonas a vitória no Estádio do Dragão e a liderança da I Liga. © Pedro Correia/Global Imagens

A dez jornadas do final, os encarnados lideravam o campeonato e nem a escorregadela em casa com o Belenenses SAD retirou capacidade psicológica à equipa para se manter na frente até ao momento de fazer a festa de campeão. Um título que a determinada altura da época poucos imaginaram ser possível e com um treinador improvável. Mas a verdade é que na era Bruno Lage o Benfica apenas cedeu um empate em 19 jogos disputados no campeonato, nos quais marcou 72 golos e sofreu apenas 16. Uma performance que permitiu aos encarnados terminarem o campeonato com 103 golos, igualando o recorde do clube estabelecido na época 1963-64, no tempo de Eusébio.

Mais intensidade nos treinos

"Tenho pena de não abrir mais os treinos para verem a intensidade." A frase é de Bruno Lage e tem sido recorrentemente utilizada pelo treinador nas conferências de imprensa. Este foi um dos grandes segredos deste Benfica e que foi inclusivamente revelado pelo médio brasileiro Gabriel, poucos dias depois da mudança de treinador: "Acho que o fator diferencial é a intensidade dos treinos."

E a verdade é que a maior intensidade implementada nos treinos de Bruno Lage refletiu-se nos jogos, com a equipa a conseguir manter um ritmo alto ao longo dos 90 minutos, que lhe valeu inclusive muitos golos nos últimos minutos das partidas, quando o desgaste dos adversários era maior.

Bruno Lage muito atento ao desempenho de André Almeida num treino. © Carlos Costa/Global Imagens

Com Bruno Lage, o Benfica conseguiu ser uma equipa mais pressionante junto à área adversária, com inúmeras recuperações de bola e a consequente criação de oportunidades para marcar. E isso é tudo reflexo da forma como a equipa treina as várias situações de jogo, com movimentos e posicionamentos bem definidos. Na prática, cada um dos jogadores sabe o que tem de fazer nos vários momentos do jogo.

Bruno Lage tem frisado sempre que o rendimento da equipa é reflexo daquilo que é treinado durante a semana e a maior prova disso é que nos primeiros jogos a equipa não conseguia, por exemplo, controlar as partidas em situação de vantagem no marcador, algo que com o passar do tempo se tornou uma das imagens de marca deste Benfica, sempre com os olhos virados para a baliza.

A aposta no 4x4x2

A primeira alteração visível implementada por Bruno Lage foi a mudança de sistema tático. O Benfica vinha com rotinas de cerca de um ano em que Rui Vitória tinha implementado o 4x3x3, sem grande sucesso, e eis que logo no primeiro jogo, com o Rio Ave, Lage apostou no regresso ao 4x4x2. Disse que tinha sido um feeling depois de ter visto a forma como a equipa tinha reagido a jogar dessa forma após estar a perder por 2-0 em Portimão, no último jogo de Rui Vitória.

O técnico encarnado assumiu que tinha muitos avançados para jogar nesse sistema e, dessa forma, manteve Seferovic no onze e abriu espaço para um talento puro como é João Félix. O novo sistema obrigou a reajustes na forma como os jogadores se posicionavam em campo no momento defensivo e, como tal, derivou Pizzi para a ala direita e apostou em Samaris e Gabriel no centro do meio-campo. O grego dava-lhe capacidade de recuperação de bola e aproveitava para explorar a capacidade de passe e de variação do centro do jogo do brasileiro.

Bruno Lage promoveu a mudança de Pizzi para a ala direita para dar mais equilíbrio à equipa. © Açoreano Oriental/Global Imagens

A lesão de Gabriel criou-lhe um problema, que acabou por resolver adiantando Samaris e fazendo entrar o jovem Florentino Luís, que oferece à equipa uma boa capacidade de antecipação e de recuperação de bola. Tudo isto com a ajuda dos alas Pizzi e Rafa Silva, que jogando em zonas mais interiores aumentavam a capacidade de circulação de bola, dando ambos mais apoio no momento defensivo e permitindo aos laterais André Almeida e Grimaldo surgirem no ataque, onde começaram a destacar-se com muitas assistências para golo.

No ataque, João Félix passou a permitir um trabalho mais eficaz entre as linhas defensiva e de meio-campo dos adversários, enquanto Seferovic dava à equipa a capacidade de ter mais profundidade ofensiva graças à sua capacidade de luta e velocidade. Com estes avançados a fazerem movimentos diferentes, o Benfica passou a ter mais espaços para poder criar oportunidades de golo.

O Benfica passou então a jogar com as suas linhas mais juntas, o que contribuiu decisivamente para uma melhor transição defensiva, que com Rui Vitória era bastante débil e expunha em demasia a equipa aos ataques adversários.

Um plantel onde todos contam

"Neste plantel, todos contam. Os mais novos, os menos novos, os mais experientes, os menos experientes, portugueses e não portugueses, formados no Seixal ou em qualquer outro ponto do mundo." A mensagem de Bruno Lage foi clara desde o início e automaticamente implementada. Nos primeiros jogos, os reforços Facundo Ferreyra e Nicolás Castillo, que já não eram utilizados por Rui Vitória, voltaram a ter oportunidades. O mesmo acontecendo a Gabriel e Samaris, que passaram a ter um papel importante na equipa.

O maior exemplo da máxima de que todos contam é Adel Taarabt, jogador proscrito por Rui Vitória e que Bruno Lage começou a recuperar na equipa B, acabando por chamá-lo à equipa principal.

Bruno Lage recuperou Taarabt, que se estreou no jogo com o Tondela. © Filipe Amorim/Global Imagens

A forma como sempre realçou a atitude de Jonas, apesar de o brasileiro jogar com pouca regularidade, é outro exemplo de que todos contam. Ao goleador referiu-se sempre como "um jovem". "Vejo um jovem a recuperar bolas, a marcar golos e a divertir-se. E o mais importante é ir feliz para casa", disse a determinada altura Lage, garantido que Jonas mantinha "o mesmo estatuto de imprescindível". Também Fejsa, que perdeu a titularidade após uma lesão em Guimarães, tem merecido a atenção especial de Lage. Nos instantes finais do jogo com o Portimonense, quando deu ordem ao sérvio para entrar em campo, pediu aos adeptos um aplauso para um jogador que já tinha dito ser "o melhor médio" da equipa.

Aliás, a defesa de Fejsa e Jardel foi feita após o jogo de Frankfurt, que marcou a despedida do Benfica da Liga Europa, também com recurso a exemplos práticos. "Imaginem vocês [jornalistas] com 20 anos de uma carreira brilhante, com enormes sacrifícios, e depois chega um indivíduo mais novo, assina dois ou três textos bons e, de um momento para o outro, vocês já não contam mais e aquele indivíduo só por ser mais jovem passa a ser o especial. Não contem comigo para isso. Olho é para o rendimento de cada um, mas também para o homem e o ser humano. Nunca abandonaria estes dois homens", atirou o treinador. Com isto, contribuiu definitivamente para uma união do grupo.

Aposta na formação

O final do mercado de janeiro fez que Bruno Varela, Lema, Alfa Semedo, Castillo e Ferreyra deixassem o clube da Luz, com Bruno Lage a optar por ir buscar reforços à equipa B, com a qual tinha trabalhado durante seis meses. Zlobin, Ferro, Florentino Luís e Jota foram promovidos à equipa principal.

A lesão de Jardel no dérbi da Taça de Portugal com o Sporting abriu as portas da equipa a Ferro, que conquistou um lugar no onze titular. Também Florentino, que se estreou na goleada de 10-0 com o Nacional, acabou por conquistar o seu espaço na equipa depois da lesão sofrida por Gabriel.

Ferro e Florentino, dois dos jovens da casa que conquistaram um lugar na equipa. © Filipe Amorim/Global Imagens

O jogo que mais simboliza esta aposta nos jovens é a partida de Istambul, com o Galatasaray, para a Liga Europa, na qual Bruno Lage deu a titularidade a seis jogadores formados no Seixal: Rúben Dias, Ferro, Yuri Ribeiro, Florentino, Gedson Fernandes e João Félix. O Benfica venceu por 2-1. Uma aposta que mereceu elogios, tendo inclusive o jornal espanhol Marca apelidado os encarnados de "Baby Benfica".

A primeira grande aposta de Bruno Lage foi João Félix, que se tornou indiscutível no onze desde o primeiro jogo com o Rio Ave. As exibições do jovem avançado até já o tornaram um dos jogadores mais cobiçados pelos clubes mais ricos da Europa.

Discurso sobre futebol e recurso ao Panda

Bruno Lage implementou também uma forma diferente de comunicar, rompendo com o discurso mais padronizado e defensivo de Rui Vitória. As conferências de imprensa passaram a ser autênticas sessões explicativas do processo de jogo que pretendia para o Benfica e também as razões pelas quais fazia determinadas substituições ou opções por um ou outro jogador. Internamente havia até quem dissesse que o técnico dava explicações a mais. Mas Lage manteve-se fiel aos seus princípios.

Sem falar no trabalho dos árbitros, e sempre de forma calma e ponderada, o treinador utilizou algumas frases fortes. A primeira visou a necessidade de a equipa reconquistar os adeptos com boas exibições e resultados. E a forma como explicou a sua aceitação por parte dos jogadores depois de ser confirmado como treinador definitivo do Benfica é um bom exemplo da forma genuína como comunica. "Os jogadores não têm dito nada, mas eu senti logo no olhar deles. São os tais feelings. Olhei para eles e senti que ia ser o líder deles e as coisas têm seguido de uma forma muito natural", disse.

A juntar a isso utilizou várias vezes situações do dia-a-dia para responder a algumas perguntas mais sensíveis. O caso mais emblemático teve que ver com a valorização de João Félix e até sobre um eventual deslumbramento. "Hoje de manhã lembrei-me de um episódio com o meu filho Jaime, de 3 anos e meio. Quando cheguei a casa ele estava a ver no Canal Panda uns desenhos animados que são os Super Wings. Perguntei-lhe 'o que estás a fazer? Estás a ver os Super Wings?' Ele respondeu-me 'não, agora são os Super Wings Equipa, eles agora têm de trabalhar em equipa'. Com o Félix é a mesma coisa, tem o valor que tem se trabalhar em equipa. E o Bruno Lage também tem de trabalhar em equipa. Respondo-lhe a essa pergunta desta maneira", disse.

João Félix foi o jogador da formação que ganhou mais protagonismo com Bruno Lage. © Pedro Rocha/Global Imagens

O feitio terra a terra ficou bem expresso também na fase final da luta pelo título, quando não era permitida qualquer escorregadela. Após a vitória de 6-0 frente ao Marítimo, Bruno Lage falou da mensagem que passou aos jogadores que vinham da eliminação da Liga Europa, na qual disse ter perdido o aniversário do filho pelo segundo ano consecutivo. "Passamos tanto tempo fora da família mas em família, esse tempo não se compra. Nós temos de aproveitar ao máximo o tempo, na vida desportiva como na vida familiar. O meu filho fez 4 anos e este é o segundo aniversário que perco, isso é que não recupero mais. O nosso sentimento é esse: o tempo não volta atrás, não compramos tempo e o que temos de fazer é aproveitar ao máximo o tempo que está a acontecer. Precisamos ter entradas fortes para um dia, quando tivermos de explicar à nossa família, sobretudo aos mais novos, porque não passámos tanto tempo com eles, dizermos que estávamos a fazer outra coisa em família que valeu a pena. Foi esta a nossa conversa, e os jogadores aproveitaram", disse.

O melhor exemplo de como o discurso de Bruno Lage é diferente de tudo o que rodeia o futebol foi o discurso do treinador na festa de consagração, no Marquês de Pombal, quando apelou a uma mudança de mentalidades no futebol português. "Não basta chamar nomes aos árbitros, aos treinadores, aos jogadores quando eles perdem e não correm. Se vocês tiverem a exigência que têm no futebol como nos outros aspetos do nosso Portugal, economia, educação, saúde, vamos ser um país melhor", disse.

Em honra do mentor Jaime Graça

Mas quem é Bruno Miguel Silva do Nascimento, que no seu primeiro ano como treinador principal, aos 43 anos, conquistou o 37.º título de campeão nacional do Benfica? Nasceu em Setúbal a 12 de maio de 1976 e herdou o apelido Lage do seu pai Fernando, também ele com um passado ligado ao futebol como jogador e treinador no futebol distrital de Setúbal.

Bruno cresceu no bairro da Fonte do Lavra, bem perto das margens do rio Sado, e desde bem cedo que o futebol fez parte da sua vida. Foi um extremo-direito rápido, que tinha como principal qualidade os cruzamentos para a área, mas não passou de clubes modestos como o Praiense ou o Quintajense.

Contudo, por essa altura já germinara na sua cabeça o sonho de ser treinador, que o levou a tirar o curso de Educação Física. Em 1997, Fernando Lage pediu ao amigo José Rocha que o filho pudesse estagiar na sua equipa técnica nos juvenis do Vitória de Setúbal. Assim foi. Bruno Lage tinha 21 anos e acabou por ficar como adjunto.

Foi no clube do Bonfim que conheceu Jaime Graça, antigo internacional português com uma grande carreira nos sadinos e no Benfica, com quem trabalhou também na formação do projeto da escola de futebol de Quinito. A ligação entre ambos foi-se tornando cada vez mais forte, ao ponto de o antigo magriço se tornar seu mentor. Neste sábado, na hora da celebração do título, antes de subir ao palanque, vestiu uma camisola com o número 37 (os títulos do Benfica) e com o nome de Jaime Graça nas costas. Foi a forma que encontrou de homenagear o ex-jogador e treinador já falecido.

Os primeiros passos como treinador nas escolas de futebol de Quinito.

Em 2000 foi convidado por Jaime Graça para ser seu adjunto no Fazendense, de Almeirim, no ano seguinte foi adjunto do pai no Comércio e Indústria, até que, em 2002-03, José Rocha foi convidado para treinar o Estrelas de Vendas Novas, que tinha um projeto de dois anos para subir à II Divisão. Foi ali que começou a implementar as suas ideias, que culminaram com a subida de divisão do clube logo no primeiro ano.

Em 2004, Rui Esteves, antigo jogador do V. Setúbal e do Benfica, foi convidado para treinar o Sintrense na III Divisão e convidou Lage para seu adjunto, na sequência das muitas conversas que mantinham sobre táticas e exercícios de treino à mesa do café. O agora técnico do Benfica ganhava 450 euros mensais, mas ao final de três jogos Rui Esteves decidiu deixar o clube de Sintra por achar que não tinha condições para subir de divisão com o plantel que tinha. O presidente Adriano Filipe convidou então Lage a assumir a equipa, mas este recusou por uma questão de lealdade com o treinador principal.

Não demorou muito até que Jaime Graça o chamasse para o Benfica, onde iniciou um percurso pelas camadas jovens como treinador dos iniciados, juvenis e juniores, tendo sido campeão nacional de sub-15 e sub-17. Era o início do projeto de formação dos encarnados e pelas mãos de Lage passaram jogadores como Bernardo Silva, João Cancelo, Gonçalo Guedes, Ivan Cavaleiro, Hélder Costa, entre outros.

Só que a morte de Jaime Graça em fevereiro de 2012 e a necessidade de um novo desafio levaram o técnico a querer deixar o clube da Luz. Rumou então ao Dubai para treinar a equipa B e os juniores do Al Ahly. Foi ali que conheceu Carlos Carvalhal, com quem acabou por escrever um dos dois livros com a sua assinatura, tendo como temas o treino e a formação de jogadores.

A empatia entre ambos foi desde logo bastante forte, ao ponto de ter sido convidado por Carvalhal para integrar a sua equipa técnica em Inglaterra, onde esteve dois anos no Sheffield Wednesday, no Championship, e depois no Swansea, na Premier League.

No início desta época decidiu que era hora de voltar a casa e iniciar o seu percurso como treinador principal no futebol sénior. Luís Filipe Vieira convidou-o a assumir o comando do Benfica B, na II Liga, onde ficou até janeiro... O resto da história já é conhecida.

Um verdadeiro conto de fadas de um treinador que logo no primeiro jogo na equipa principal deixou bem claro que este percurso tem um responsável: Jaime Graça. A ele dedicou a vitória com o Rio Ave no jogo estreia. "Mister Jaime, onde quer que estejas, espero que feliz e orgulhoso. Eternamente grato", escreveu na sua conta do Facebook. E neste sábado, na hora da consagração, ao vestir uma camisola com o nome do ex-jogador e treinador já falecido. A maior prova de agradecimento pessoal e profissional ao seu mentor terá, no entanto, sido o facto de ter colocado ao seu filho o nome de Jaime.