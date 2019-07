Fabiano Flora acumula o cargo de selecionador de Timor-Leste com o de treinador do Boavista local.

A boa fama dos treinadores portugueses já chegou ao outro lado do mundo e em Timor-Leste a federação local confiou a seleção principal a Fabiano Flora desde a semana passada, na expectativa de melhorar o atual 200.º lugar do país no ranking FIFA ou, por outras palavras, o 12.º a contar do fim. O técnico vai conciliar o cargo de selecionador com o de treinador do Boavista de Timor-Leste.

Apesar de ser um desconhecido para o público português, o jovem treinador de 34 anos já trabalhou em clubes como a Lazio e a Juventus, tendo ainda estagiado no Benfica e no Paris Saint-Germain. Depois de uma passagem por Portugal, por Olhanense e Académica, rumou ao continente asiático pela porta de Myanmar, antes de há três meses receber o convite do Boavista de Timor-Leste e posteriormente o da federação timorense.