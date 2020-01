É já nesta semana que começa no Senado o julgamento de impeachment de Donald Trump. E se poucos acreditam que no final dois terços de uma câmara em que os republicanos têm maioria votem para destituir o presidente, as acusações de que terá tentado pressionar o presidente ucraniano para investigar o filho de Joe Biden, um dos favoritos à nomeação democrata para as presidenciais de novembro, prometem marcar o último ano do seu primeiro mandato. Se isso será suficiente para impedir a sua reeleição, é o que vamos saber nos dez meses que faltam até ao escrutínio, mas é mais provável que seja a economia a decidir se o milionário consegue mais quatro anos na Casa Branca ou se os americanos voltam a pôr um democrata na presidência.

"O processo de destituição vai estar terminado numa questão de dias ou semanas. Mas os efeitos do que ali acontecer vai ter efeitos a longo prazo na narrativa de ambos os lados", explica P. J. Crowley ao DN, contactado por e-mail. Mas o ex-porta-voz do Departamento de Estado está convencido de que "se a economia americana não continuar a crescer, então as perspetivas de reeleição de Trump caem. A economia é muito importante para ele".