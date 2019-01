Sempre me confortou a presença do Reino Unido na União Europeia. Como adepto do mercado livre e das liberdades de circulação, encontrei nos ingleses uma inclinação importante para a liberdade económica, para a abertura da economia, para a desburocratização e a desregulação. Como reticente do centralismo de Bruxelas e do reforço da integração europeia, confiei nos ingleses como contrapeso, como elemento desacelerador.

Nunca fui, por isso, um entusiasta da saída do Reino Unido. Por egoísmo, evidentemente. Porque se olharmos para a União Europeia aos dias de hoje, para o estado das suas economias e das suas instituições, para a ascensão de populismos que percebem pouco de economia, para a irresponsabilidade de vários governos, encontramos poucas coisas que possam atrair uma economia com as possibilidades da britânica (é do Reino Unido que falamos, não de Portugal e das suas históricas debilidades).