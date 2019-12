Jeremy Corbyn não especificou quando vai deixar a liderança do Partido Trabalhista, apelando a um período de reflexão depois do pior resultado do Labour desde 1935, mas a corrida à sua sucessão já está lançada. E Corbyn, que inicialmente só tinha dito que não seria líder nas próximas eleições e pressionado acabou por referir que iria deixar o cargo "no início do próximo ano", é o alvo de todas as críticas e ataques, de candidatos e não só.

Um dos maiores críticos foi o ex-primeiro-ministro britânico Tony Blair. "Corbyn personificou politicamente uma ideia, uma marca de um socialismo quase revolucionário, misturando uma política económica de extrema-esquerda com uma profunda hostilidade para com a política externa ocidental", afirmou Blair, que ganhou três eleições e foi primeiro-ministro durante uma década, de 1997 a 2007.