"Tudo o que eu quero para o Natal é democracia", diz um cartaz, "Vik-ta-tor", canta um manifestante. Têm sido dias agitados na Hungria, com as manifestações contra o primeiro-ministro Viktor Orbán a engrossar, com a oposição húngara unida pela primeira vez contra o político ultranacionalista e eurocético e líder do partido Fidesz. No passado domingo, 15 mil pessoas desafiaram temperaturas negativas para se manifestarem nas ruas de Budapeste.

Em causa está aquilo a que os trabalhadores, os manifestantes, os opositores chamaram "lei da escravatura", ou seja, uma lei que permite aos empregadores aumentar de 250 para 400 o número de horas extraordinárias anuais que os trabalhadores podem fazer, permite aos empregadores fazerem acordos de horas extraordinárias diretamente com trabalhadores, não apenas em negociações coletivas com os sindicatos e permite aos empregadores liquidar os pagamentos daquelas mesmas horas extraordinárias até um prazo de três anos. O prazo era, até agora, de um ano.

As novas medidas, aprovadas há uma semana, surgem como a solução do governo para responder à falta de mão-de-obra disponível no país. Da qual diz que as empresas se queixam. Em nome da economia. Face à quebra na população.

Jovem enfrenta o frio para protestar contra a "lei da escravatura" do governo de Viktor Órban na Hungria © Bernadett Szabo - Reuters

"Eu estou a protestar porque os nossos pais deixaram uma democracia livre no nosso país para nós nos anos 1990 e agora nós, chegados à idade deles, estamos a aprender o que é sentir medo", disse na segunda-feira, à reportagem da CNN, uma professora de Inglês que não quis ser identificada porque o seu patrão depende do financiamento do governo. E acrescentou: "Eu protesto porque eles nos roubaram o nosso passado, o nosso presente e o futuro dos nossos filhos. Eu protesto porque o meu país adorado perdeu toda a sua liberdade."

"A chamada 'lei da escravatura' é altamente impopular, as sondagens sugerem que 80% dos húngaros estão contra, por isso não só é impopular como a forma como foi passada no Parlamento é contestável", afirmou, à CNN, Marta Pardavi, copresidente do grupo de defesa dos direitos humanos Hungarian Helsinki Commitee.

Estes protestos, constatam alguns analistas, são diferentes dos de 2014 e de 2016. "É a primeira vez que os partidos da oposição, dentro e fora do Parlamento, estão a cooperar e a trabalhar para evitar que estas leis vão para a frente", declarou também ao site daquela cadeia norte-americana o analista do think tank húngaro Political Capital Bulcsu Hunyadi.

Esta segunda-feira, dia em que houve igualmente manifestações em Budapeste, dois deputados independentes que tentaram ler uma petição na televisão pública foram expulsos do interior da mesma de forma violenta. A cadeia de televisão recusou dar tempo de antena aos vários deputados da oposição que queriam ler ao país uma lista de cinco exigências. Um deputado de centro-esquerda, da Coligação Democrática, László Varjú, foi visto a ser transportado de ambulância. Posteriormente, foi citado pela rádio Club a dizer que sofreu ferimentos após confrontos com um dos seguranças da estação de televisão.

Bandeira da Hungria entre fumo e manifestantes num protesto contra o aumento das horas extraordinárias na Hungria © Bernadett Szabo - Reuters

"Os políticos da oposição tentaram chantagear os funcionários da MTVA dizendo que se as suas exigências não fossem cumpridas milhares de pessoas em fúria, que estavam a protestar nas ruas, podiam entrar cá dentro", declarou a MTVA em comunicado, sem confirmar agressões aos deputados, especificando apenas que um deles, Ákos Hadházy, "tentou aceder à zona operacional e o pessoal da segurança chamou-lhe a atenção". Como este não respeitou, prosseguiu o comunicado, foi removido do edifício da estação pública juntamente com a deputada Bernadett Szel.

Além de estarem contra o aumento das horas extraordinárias, a chamada "lei da escravatura", os húngaros estão também nas ruas para contestar os tribunais administrativos também agora aprovados pelo governo de Orbán. O chamado sistema judicial paralelo ou tribunais paralelos ficarão sob a alçada do ministro da Justiça húngaro, consolidando o domínio do poder executivo sobre o judiciário, uma vez que os juízes serão chamados pelo governo para lidar com questões como a lei eleitoral, a corrupção, o direito a manifestações sem ser necessário recorrer para o Supremo Tribunal Europeu da Hungria.

O governo de Orbán acusa a oposição de estar a instigar "a cometer atos de violência contra a polícia" e denunciou que entre os manifestantes, muitos que se envolveram em confrontos com as forças de segurança, "são pessoas pagas a soldo por George Soros". O filantropo americano, de origem húngara, é alvo frequente das acusações de Orbán, e também das suas medidas. Em junho, o governo húngaro tornou crime a ajuda a imigrantes ilegais, por parte de indivíduos e organizações, uma decisão que foi vista como sendo direcionada a ONG como a de Soros e, por isso, muitos chamam-lhe "lei trava Soros". Soros fundou, nos anos 1990, a rede Open Society Foundation.

O Fidesz goza de uma maioria de dois terços no Parlamento da Hungria e, desde 2010, o governo assumiu o controlo de várias instituições independentes e muitos meios de comunicação são dominados por aliados de Orbán. Desde contestar as quotas para a redistribuição de migrantes e refugiados na União Europeia, a erguer uma vedação para impedir a entrada dos mesmos, alterar a Constituição, interferir no poder judicial, perseguir os media, retirar autonomia ao meio académico, restringir liberdades como a religiosa e a de associação, Orbán já fez de tudo um pouco, de tudo um pouco para retirar a Hungria do clube dos países de plena democracia e de vigência do Estado de direito. Mas, que para ele, é um país soberano. A 100%.

Membros da polícia de choque vigiam de perto os manifestantes que o governo acusa de serem pessoas pagas por George Soros para desestabilizar a Hungria © Marko Djurica - Reuters

Este ano, o Parlamento Europeu recomendou que fosse ativado o artigo 7.º do Tratado da União Europeia contra a Hungria. Este prevê como sanção máxima a suspensão dos direitos de voto de um Estado membro na União Europeia. A recomendação terá ainda de receber luz verde do Conselho Europeu, o que não será propriamente fácil, pois Orbán goza de alguns aliados, como a Polónia. Defensor do que diz ser uma "democracia iliberal", Orbán, de 55 anos, já chegou mesmo a ser apelidado de "[Hugo] Chávez da Europa" pelo ex-eurodeputado franco-alemão ecologista Daniel Cohn-Bendit.

Entre altos e baixos nas relações Budapeste-Bruxelas, o chefe do governo húngaro ameaçou processar a UE, o presidente da Comissão Europeia acusou líderes europeus como Orbán de espalharem propositadamente fake news. No passado, Jean-Claude Juncker já chegou a cumprimentar Orbán dizendo: "Olá ditador." Na brincadeira. Mas mesmo assim dizendo. Além disso, Orbán obrigou a toda uma discussão dentro do Partido Popular Europeu (PPE), ao qual ainda pertence, sob pena de poder vir a retirar o Fidez do grupo parlamentar europeu após as próximas eleições para o Parlamento Europeu. Estas estão previstas para maio e é esperada uma subida dos partidos eurocéticos e nacionalistas na eurocâmara. Algo que poderá pôr ainda mais em causa o chamado projeto de integração europeia.

Euodeputados portugueses, como a socialista Ana Gomes, manifestaram a sua preocupação em relação à Hungria. "Se a Comissão Europeia e o Conselho Europeu nada disserem, o governo autoritário de Viktor Orbán vai sentir-se respaldado para cometer todo o género de violações de direitos", afirmou nesta terça-feira, à Lusa, a eurodeputada eleita pelo PS, sobre a expulsão de dois deputados húngaros que na segunda-feira tentaram divulgar uma declaração na televisão pública. Paulo Rangel, eurodeputado eleito pelo PSD, afirmou, em declarações à mesma agência: "Tem havido, da parte do governo húngaro, violações a cláusulas do direito de Estado que exigem uma posição de crítica por parte da Comissão Europeia."