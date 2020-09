"Ele enfiou a língua na minha garganta enquanto eu o empurrava. Nessa altura, o abraço ficou mais forte, as suas mãos passeavam pelo meu corpo, apalpando o meu rabo, os meus seios, as minhas costas... tudo." Ele é o empresário do imobiliário Donald Trump e o testemunho é da então modelo Amy Dorris, publicado no The Guardian de quinta-feira. Os factos remontam a 1997, durante uma partida de ténis do US Open, junto aos sanitários do camarote VIP do nova-iorquino que anos mais tarde ganhou popularidade enquanto apresentador de um reality show na TV.

Este é o mais recente testemunho de mulheres que se queixam de abusos ou de comportamento impróprio de Donald Trump. A lista ia em 22 mulheres, mas Trump sempre negou todas as acusações. Em 2016, acusou Bill Clinton de ser "o pior abusador de mulheres na história política dos EUA".