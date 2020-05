Eugeniusz Mróz, o advogado aposentado e colega de turma de Karol Wojtyla, repete nesta altura de pandemia as palavras "Não tenhais medo", as mesmas com que em 1978 o seu antigo vizinho de Wadowice iniciou o pontificado. Lembra que neste ano, no dia 18 de maio, "Lolek", como lhe chamava, celebraria o seu centésimo aniversário. Ele comemorou o seu próprio centenário em março último, quando a onda de coronavírus chegou à Europa. O amigo de João Paulo II diz que não teme, pois já sobreviveu a uma pandemia junto com Karol.

Filhos de pandemia