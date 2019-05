Esta semana correu bem. Confirmou-se a radiografia que nos fazem e fazemos de nós: pegamos de cernelha. Vocês sabem, lá fora mata-se o touro, caça-se imigrantes ou vota-se por isso... Já nós somos um povo uno, sem guerras internas vai para dois séculos, somos, enfim, uns suíços que ainda por cima não são maçadores. Nesta semana, uma anunciada extrema-direita morreu na praia como uma alforreca. Nem era uma man-of-war, daquelas de tentáculos com poderes urticantes, era, afinal, só gelatina.

Recapitulemos, então, a boa nova, a que fora precedida do repetido mas escusado susto. Ui, o André Ventura! "O nosso Viktor Orbán do pé em riste", temível comparação húngara, de onde, há tempos, nos chegaram vídeos de uma jornalista (em serviço) a rasteirar e a pontapear imigrantes. Mas, lá está, a húngara rasteirava mesmo e pontapeava até. Já Ventura era "nosso" porque português, era "Viktor Orbán" para evocar a Hungria pasto de populistas radicais, e não era "do pé em riste", era do Pé em Riste, programa sobre futebol e de chutos na língua, na CMTV.