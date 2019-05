O campeão de 2018-19 é conhecido neste sábado e será decidido entre Benfica e FC Porto. Ao clube da Luz basta um empate na receção ao Santa Clara, independentemente do que acontecer no clássico entre os dragões e o Sporting à mesma hora (18.30).

Questão do título à margem, o campeonato fica marcado pelo elevado número de golos marcados pelos três grandes. A uma jornada do final, Benfica, FC Porto e Sporting têm juntos uma média de 2,44 golos marcados por jogo, resultado dos 242 que contabilizaram até à 33.ª jornada. Para se encontrar melhor registo é preciso recuar 43 anos (1975-76), em que a média foi de 2,45. Foram 221 remates certeiros, mas a média é superior porque o campeonato tinha 30 jornadas, menos quatro do que atualmente.