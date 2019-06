Convenção Nacional da Saúde quer acompanhar evolução do SNS na próxima década

Lei de Bases da Saúde. PS ainda sem sinais de acordo com o Bloco e PCP

O protagonista da Convenção Nacional de Saúde deste ano é o cidadão, indica o bastonário da Ordem dos Médicos, Miguel Guimarães, um dos principais oradores da conferência que acontece nesta terça-feira, no Centro de Congressos de Lisboa. Durante a sua apresentação, vai defender um aumento da importância dada ao utente no Serviço Nacional de Saúde (SNS), numa altura em que o sistema "está a perder a capacidade de resposta" e em que no Parlamento se discute a nova Lei de Bases da Saúde.

O que se pode esperar da Convenção Nacional de Saúde deste ano?

A principal inovação desta convenção é o tom que nós resolvemos dar-lhe, porque vamos centrar a conferência verdadeiramente no doente. Vamos trazer os doentes, através dos seus representantes diretos (associações de doentes), para o debate de algumas questões fundamentais no panorama atual da saúde em Portugal: os cuidados de saúde primários, a medicina de proximidade, o serviço de urgência.