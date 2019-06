As quedas nos hospitais são o principal incidente registado com doentes em ambiente hospitalar, sendo o tipo de acidente mais comum e que se mantém no topo das estatísticas nos últimos anos. Entre 2015 e 2017, foram registadas pela Direção-Geral da Saúde um total de 22 799 quedas de doentes nos hospitais sendo a principal causa de incidentes a nível de segurança interna nos hospitais. Em 2018 e 2019, a tendência mantém-se e, além de um maior rigor na monitorização e registo destes acidentes pelos profissionais de saúde, há três razões que podem explicar a manutenção do elevado número de casos, em que o estado de saúde do doente é determinante para o acidente: a idade cada vez mais avançada dos doentes internados, a maior dependência dos doentes em termos de mobilidade e a pressão que existe sobre os internamentos hospitalares, com o número de macas nos corredores a ser também maior.

Estes três motivos foram descritos ao DN por Carlos Martins, gestor hospitalar que dirigiu até janeiro passado o Centro Hospitalar e Universitário de Lisboa Norte. "Há um elevado número de doentes internados com idade avançada e com menor capacidade de reação. Precisam de muito mais atenção do pessoal de enfermagem e auxiliar. Muitos apresentam mais do que uma patologia", disse Carlos Martins, como explicação para números altos de acidentes com doentes a nível hospitalar, apesar dos esforços feitos a nível de planeamento e prevenção.