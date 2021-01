Ex-diretor do FBI compara Donald Trump a "chefe da máfia"

EUA. Defesa preocupada com 'agentes infiltrados' na tomada de posse de Biden

Vigília do movimento Black Lives Matter em Columbus, Ohio

Durante os protestos por justiça racial que abalaram 140 cidades por todo o território dos Estados Unidos, no verão de 2020, mais de 14 mil manifestantes foram presos. Um estudo publicado em setembro pelo US Crisis Project (do Armed Conflict Location & Event Data Project e a Universidade de Princeton) revelou que 93% dos protestos foram pacíficos, mas a resposta da polícia não.

As autoridades usaram balas de borracha e gás lacrimogéneo em inúmeras ocasiões, lançando cargas violentas em cima das multidões que saíram à rua para protestar pela morte do afro-americano George Floyd às mãos da polícia, em Minneapolis.