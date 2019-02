Alojamento local já é quase do tamanho do sector hoteleiro

Limpar as casas, sim, mas também os turistas. Foi assim que um casal de empregados de limpeza de apartamentos de alojamento local conseguiu juntar na conta bancária pelo menos dez mil euros e ter na sua habitação objetos no valor de 12 mil euros - entre eles, por exemplo, computadores, máquinas fotográficas e telemóveis.

Detida no final do ano passado, esta dupla - ele com 42 anos e ela com 37 - terá sido responsável por sete crimes de furto qualificado e nove de burla agravada que fazem parte dos 185 registados pela PSP principalmente na Baixa de Lisboa, a zona da cidade com mais alojamentos locais e com maior pressão turística.