O fotógrafo venezuelano Ronaldo Schemidt ganhou o World Press Photo 2018, o prémio máximo do fotojornalismo, com uma foto tirada em maio de 2017 nas ruas de Caracas. A imagem mostrava um manifestante em chamas, depois de o tanque de combustível de uma motocicleta ter explodido, durante os protestos contra o presidente venezuelano, Nicolás Maduro.

Um ano depois da vitória, o fotógrafo da AFP que vive no México respondeu por escrito às perguntas do DN sobre a atual situação do seu país natal, onde continua o impasse entre Maduro e o presidente da Assembleia Nacional, Juan Guaidó, que assumiu a presidência interina da Venezuela, com o apoio de mais de meia centena de países, incluindo Portugal. E lembrar a história da foto que lhe valeu o prémio.