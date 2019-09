É uma frase feita quando se diz que Benjamin Netanyahu joga a sobrevivência política nas eleições legislativas. Como líder da oposição, ministro ou chefe do governo, o líder do Likud (direita) faz parte da paisagem política de Israel desde os anos 1990, exceto um período entre 1999 e 2002, na sequência da derrota eleitoral que sofreu. Desta vez, porém, o sufrágio de terça-feira ocorre numa situação de particular fragilidade para Netanyahu.

Nas eleições de abril, o Likud cimentou a sua posição no Knesset (o Parlamento israelita), mas a aliança centrista e liberal Azul e Branca, dirigida por Benny Gantz, alcançou igual percentagem (menos 0,33%) e número de deputados, 35. À sombra projetada pela oposição à esquerda somou-se à direita um falhanço histórico: Netanyahu não conseguiu formar uma coligação governamental e, pela primeira vez na história do Knesset, este foi dissolvido sem que um governo tivesse chegado a formar-se.