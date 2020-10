O normal assalariado e o normal comerciante não podem recorrer a estes truques. A evasão fiscal legalizada por parte dos chamados líderes da comunidade empresarial coloca um fardo adicional nos ombros dos membros da comunidade que menos o podem suportar e que já corajosamente assumem a sua justa participação."

Este parágrafo podia fazer parte da notícia que nesta segunda-feira saiu no Financial Times anunciando que a OCDE tem pronto o esboço da proposta de um imposto global sobre as multinacionais que permitirá - caso se consiga chegar a um acordo político - obter mais 4% de imposto sobre o rendimento dessas empresas, numa estimativa de mais cem milhares de milhões de dólares a entrar nos cofres dos Estados - valor extremamente baixo tendo em conta os lucros e a evasão fiscal em causa, que recentes estimativas orçam em cerca de 10,4% do PIB mundial, ou seja, algo da ordem dos 8,7 triliões de dólares, ou 7,5 milhões de milhões de euros.