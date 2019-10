Discurso da Rainha. Crime, saúde, imigração e, claro, o Brexit no dia 31

Os líderes europeus iniciam nesta quinta-feira uma cimeira de dois dias para discutir o Brexit, com os "alicerces" de um acordo prontos para serem aprovados. Porém, o presidente cessante do Conselho Europeu, Donald Tusk, lamenta que ainda haja "dúvidas" do lado britânico.

A poucas horas da cimeira, numa curtíssima declaração à chegada ao Parlamento Europeu, o negociador da União Europeia para o Brexit, Michel Barnier, considerou que "há bons progressos" e que "as negociações estão em curso".