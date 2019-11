"Quando as pessoas trabalham tantas horas, é impossível que cada hora seja produtiva"

Nesta semana o Bloco de Esquerda [BE] começou a negociar o Orçamento. Ou também rejeita o termo negociar, como o PCP?

Não, nós negociamos o Orçamento do Estado [OE], naturalmente. Dissemos sempre que teríamos abertura para negociar o Orçamento. O sentido de voto do Bloco de Esquerda depende dessa mesma negociação. Tivemos uma primeira reunião em que o governo nos deu conta daquilo que considera que são os grandes números e a sua visão para o OE. Nós também demos conta ao Governo daquilo que são as prioridades do BE e as áreas onde nós achamos que é preciso haver um olhar mais atento, que é preciso haver mais investimento, medidas de fiscalidade que podem criar alguma justiça na economia do país. Mostrámos, setor a setor, algumas soluções em que as nossas posições de partida são muito diferentes. Veremos onde é que este caminho nos leva.

O BE nesta próxima legislatura vai assumir que papel? Vai estar mais na oposição ou prefere situar-se agora também, como na anterior legislatura, numa solução de governo ou de influenciar a governação?

O Partido Socialista [PS] decidiu não ter uma solução de maioria parlamentar. O BE estaria disponível para ela, claro que com um caderno de encargos que, como sempre, teria de ser necessário discutir. O PS preferiu não ter uma solução de maioria parlamentar e pôr-se na posição de depois negociar com a oposição, tendo dito sempre que quereria negociar preferencialmente com a oposição à esquerda. Nós, no BE, também tivemos sempre essa disponibilidade para negociar. Com a força que temos faremos um caminho naquilo que possa melhorar a vida do país, e temos muito por fazer.