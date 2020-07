A 17 de julho de 2000, pouco mais de um mês depois da morte do pai Hafez, que era presidente desde 1971, e dias após ser aprovada a nova Constituição que baixava a idade mínima legal para ser chefe do Estado dos 40 para os 34 anos, Bashar al-Assad assumiu o poder na Síria. Vinte anos depois, mantém esse poder, apesar de quase uma década de guerra civil, num país em crise por causa do conflito -- que já matou mais de meio milhão de pessoas e obrigou muitas mais a fugir -- e das sanções económicas internacionais.

No seu discurso inaugural, o oftalmologista tornado herdeiro político pela morte do irmão mais velho falou da necessidade de um "pensamento criativo", de "transparência" e "democracia". Contudo, lembrou a Human Rigths Watch há uma década, "o período de tolerância que se seguiu à sua ascensão ao poder foi de curta duração e as prisões sírias voltaram a encher-se rapidamente com prisioneiros políticos, jornalistas e ativistas dos direitos humanos".