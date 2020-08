Longe vão os tempos em que as convenções eram importantes e decisivas para a nomeação do candidato à Casa Branca - em 1924, os democratas demoraram 17 dias e 103 votações para escolher John W. Davis, que foi arrasado nas urnas pelo presidente Calvin Coolidge (nem saiu da Casa Branca para fazer campanha).

Nos últimos anos, têm sido uma oportunidade para políticos, ativistas, lobistas, celebridades e jornalistas se juntarem no mesmo espaço, num ambiente de festa, com discursos que nunca mais acabam diante de uma audiência sempre colorida e pronta a responder com entusiasmo.