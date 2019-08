Beja é o eldorado para 28 mil imigrantes, mas tem mais pedras do que ouro

"Não estamos a escancarar as portas, mas a fechá-las às máfias e ao tráfico de seres humanos"

Um caminho de terra batida no meio do Alentejo, placas de boas-vindas, cavalos e um lago gigante à entrada, árvores e vegetação. Estrangeiros, na maioria, circulam sem parecerem ter pressa. Na cozinha, o fogão funciona a energia solar e os pratos são veganos. Poderia ser um campo de férias, mas não é isso que desejam os residentes da comunidade de Tamera, em Odemira. Desejam um futuro sem guerra, com amor e sexo livres, sem medo. Nesta semana organizam o maior evento anual, que junta aos seus 200 habitantes 35 pessoas vindas de todo o mundo.

"Defender o sagrado: conferência para agentes de mudança globais" é o título do encontro, iniciado nesta sexta-feira e que termina amanhã. São três dias, mas a maioria dos participantes encontram-se em Tamera para fazer o curso principal, três ciclos de estudo de três meses, um por ano. Uma formação para espalhar por todo o mundo biótopos de cura, habitat onde todas as formas de vida - humana, animal, vegetal, aquática - "coexistem na sua diversidade". É um regresso às origens, em harmonia com a natureza e sem violência.