Dois israelitas ficaram feridos na sequência do lançamento de um par de mísseis oriundos da Faixa de Gaza no mesmo dia em que Telavive assinou com duas monarquias árabes, Emirados Árabes Unidos e Bahrein, um acordo de estabelecimento de relações. Segundo o exército israelita, um dos projéteis foi intercetado pelo sistema de defesa. O segundo caiu na cidade de Ashdod, situada entre Gaza e Telavive. Um aviso com a assinatura do movimento islâmico Hamas, que controla aquele território, de que a paz de Israel com os vizinhos terá necessariamente de incluir os palestinianos.

Elementos das forças de segurança inspecionam um míssil que atingiu a cidade de Ashdod, no sul de Israel. © JACK GUEZ / AFP