Eça e o DN

O lápis, naturalmente sarcástico, é de Rafael Bordalo Pinheiro. Em agosto de 1880, a publicação humorística Álbum das Glórias, retrato dos famosos de Portugal, desenhou Eduardo Coelho. O jornalista tinha 45 anos, era atarracado, de bigode farto e cavanhaque, olhar seguro, confirmado pela mão esquerda levada à cinta, e vestia uma sobrecasaca manhosa. A sua falta de elegância é ainda mais notória porque logo antes dele - também com direito a desenho de Bordalo a ocupar no álbum uma página inteira - está caricaturado Eça de Queiroz, falso vencido da vida, de monóculo, calças listadas e casaca, estirado num sofá, onde pousara de forma displicente o chapéu alto e encostara a bengala.

A Eduardo Coelho, que não quer ser dândi, basta-lhe a energia ilustrada pela resma de papéis que segura na mão direita: um jornal, onde algumas letras deixam adivinhar o cabeçalho, Diário de Notícias. Eis o que une o jornalista ao escritor, na compaginação daquelas caricaturas de Bordalo: Coelho fundou o jornal e Eça foi seu repórter. Dez anos antes daquela edição do Álbum das Glórias, no verão de 1870, com colaboração de Ramalho Ortigão, Eça vai assinar no DN o folhetim O Mistério da Estrada de Sintra. Meses antes, em janeiro, feito repórter internacional (o passaporte que o levou ao Egito e à Palestina dizia-o "encarregado de despachos"), já Eça de Queiroz publicara, também neste jornal, quatro longas reportagens contando a abertura do canal de Suez.