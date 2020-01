Margarida Luís Gomes lembra-se do tempo em que a Rua Castilho "era uma beleza, era só moradias", por onde passava no passeio com os avós até ao Parque Eduardo VII. São memórias de infância, os passeios e as moradias. "Foram indo abaixo", substituídas pelos prédios que agora albergam sobretudo escritórios. "Ali havia uma moradia enorme com um grande jardim", aponta, do outro lado da rua onde ainda moram as tias, nonagenárias. A casa foi demolida para dar lugar a um prédio alto (uma "coisa feia") onde viria a abrir o Hotel Diplomático, agora encerrado. Tem "saudades" dessa rua bonita da infância, que a partir de certa altura "se transformou num bairro de escritórios" e onde hoje vão escasseando os moradores.

Mas a Rua Castilho ganhou recentemente, se não um novo morador, pelo menos um proprietário famoso. Cristiano Ronaldo comprou a penthouse de um edifício, ainda em construção, por cerca de 7,2 milhões de euros, apontado como um valor recorde na venda de um apartamento em Portugal.