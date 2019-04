O Parlamento Europeu (PE) realiza nesta semana, em Estrasburgo, a sua última sessão plenária antes das eleições europeias. Estas realizam-se, nos vários países da União Europeia, entre os dias 23 e 26 de maio. A grande incógnita é saber se a nova eurocâmara, que toma posse a 2 de julho, terá 751 ou 705 eurodeputados. Tudo por causa do atraso do Brexit. O Reino Unido deve participar no escrutínio, se o seu Parlamento não aprovar rapidamente um acordo sobre a saída da UE, embora muitos políticos britânicos se recusem a participar no processo por considerá-lo avesso ao resultado do referendo de 2016. Mas esse não é o caso do conhecido deputado eurocético Nigel Farage.

"Vou liderar o Partido Brexit nas eleições europeias, pois agora parece certo que elas acontecerão", declarou o eurodeputado eurocético à Sky News, antes de a UE ter aceitado adiar o Brexit até 31 de outubro, acrescentando: "Estou feliz com isto? Não. Pensei que já tínhamos vencido a batalha do Brexit. Tenho outras coisas que gostaria de fazer na minha vida." Na passada sexta-feira, quando lançou a campanha do Partido do Brexit às europeias, declarou: "Acho que o que temos visto durante as últimas quatro semanas é a traição ao maior exercício democrático neste país." Num evento, em Coventry, Farage apresentou uma lista com 70 candidatos, entre eles Annunziata Rees-Mogg, irmã de Jacob Rees-Mogg. Este é o líder dos brexiteers radicais do Partido Conservador que têm infernizado a vida da primeira-ministra Theresa May.