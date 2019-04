Facebook com tantas falhas porquê? É segredo, mas há teorias

Quando o Facebook e as suas empresas associadas ficam em baixo é notícia mundial e um tema que afeta 2,5 mil milhões de utilizadores (existem 4,3 mil milhões de utilizadores com internet) e vários milhões de anunciantes. Este fim de semana, apenas um mês depois do maior apagão da principal rede social do planeta, o Facebook (tal como o Instagram e WhatsApp, que lhe pertencem) voltou a estar em baixo. Desta vez pouco mais de duas horas. Para a maioria, todos os serviços ficaram inoperacionais, tal como há um mês.

