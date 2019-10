Português viveu caos no aeroporto. Protestos seguem no centro da cidade

Manifestantes com bandeiras independentistas catalães.

"O Estado ditou nesta segunda-feira a sua sentença. A 10 de novembro, a Catalunha ditará a sua." O recado foi dado pelo porta-voz da Esquerda Republicana da Catalunha (ERC) no Congresso espanhol, Gabriel Rufián, momentos depois de serem conhecidas as sentenças contra os líderes independentistas. Mas o impacto do julgamento nas eleições legislativas dentro de menos de um mês não será sentido apenas na Catalunha.

O ex-vice-presidente da Generalitat e líder da ERC Oriol Junqueras recebeu a pena mais elevada: foi condenado a 13 anos de prisão e outros tantos de inabilitação de concorrer a cargos públicos por sedição e peculato na organização do referendo de 1 de outubro de 2017 e consequente declaração unilateral de independência. O Supremo Tribunal rejeitou a condenação por rebelião, que era pedida pelo Ministério Público espanhol e poderia ir até 25 anos.