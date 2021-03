Nove combates autárquicos. Santana na calha para liderar lista do PSD em Torres Vedras

Vão ser 308 combates autárquicos que vão acontecer até outubro, o DN destaca aqui nove que vão dar que falar.

Lisboa

Medina versus Moedas na luta por todos os votos

O grande duelo autárquico, não há dúvidas, vai ser mesmo em Lisboa. O socialista Fernando Medina, que se recandidata à presidência da Câmara, tem um concorrente de peso que congrega muito do centro-direita, Carlos Moedas. E apesar do antigo comissário europeu não ter conseguido uma ainda mais ampla coligação dos partidos do seu campo político, com o Iniciativa Liberal a colocar-se de fora, e o Chega a ser posto de lado, tem com ele várias pequenas forças que são importantes para somar votos. Mesmo que não consiga derrubar Medina, terá certamente um resultado muito mais folgado para o PSD do que em 2017, até porque soma os votos do CDS.

Porto

Vladimiro Feliz será o challenger de Rui Moreira?

Rui Moreira, presidente da Câmara do Porto © PAULO NOVAIS/LUSA

O independente Rui Moreira soma e segue, incluindo o apoio do CDS, que na corrida à Câmara do Porto não fez o movimento para descolar do autarca e dar a mão aos sociais-democratas. Este é um dos desafios para o líder do PSD, que até foi presidente do município durante três mandatos. O desafio a Paulo Rangel para encabeçar a lista do partido não teve sucesso e continua-se a falar do nome de Vladimiro Feliz, antigo vice-presidente de Rio na Câmara, como o candidato escolhido para defrontar Moreira (que ainda não assumiu a recandidatura). No Porto não deverá, no entanto, ser possível mudar de protagonista.

Coimbra

Manuel Machado e José Manuel Silva em confronto

O socialista Manuel Machado, que também é presidente da Associação Nacional de Municípios, voltará a entrar na corrida a um novo mandato, mas terá como principal adversário um dos vereadores independentes da autarquia e agora cabeça de lista do PSD, no caso José Manuel Silva, antigo bastonário da Ordem dos Médicos. E apesar das estruturas locais sociais-democratas terem ficado desconfortáveis por Rui Rio ter descartado o candidato que tinham escolhido, Nuno Freitas, no partido existe a expectativa que o antigo bastonário possa bater-se taco a taco com o atual presidente do município, que tem sido alvo de alguma contestação.

Setúbal

Fernando Negrão e Ana Catarina contra quem?

A impossibilidade de Maria das Dores Meira se recandidatar à presidência da Câmara de Setúbal pela CDU, já que atingiu o limite dos três mandatos, abre a porta a um combate mais aceso no município. Isto porque até ao momento apenas se sabe, com certeza, que Fernando Negrão (antigo vereador na autarquia) será o candidato de coligação PSD/CDS. Mas o PS também aposta forte nesta câmara, que quer recuperar, e deverá levar por diante a candidatura da atual líder parlamentar Ana Catarina Mendes, que também é a secretária-geral adjunta de António Costa. Resta saber quem é que o PCP escolhe para tentar manter Setúbal.

Resultados das autárquicas 2017 © DN

Figueira da Foz

PSD aposta em Pedro Machado para tirar câmara ao PS

O nome de Pedro Santana Lopes foi muito falado como potencial candidato do PSD à câmara que já liderou - e que ainda poderá protagonizar uma candidatura independente - , mas o partido preferiu apostar em Pedro Machado, presidente do Turismo do Centro, para defontar o socialista Carlos Monteiro. A ideia é tentar mesmo reconquistar a autarquia já que o atual presidente era o número dois no executivo camarário e só subiu à liderança depois de João Ataíde (já falecido), ter saído para o governo para assumir a secretaria de Estado do Ambiente. Com Santana ou sem Santana, a campanha vai ser muito animada na Figueira.

Sintra

Basílio Horta será desafiado por Marco Almeida?

Sintra é outra das grandes autarquias da Área Metropolitana de Lisboa que os sociais-democratas gostariam de reconquistar. Ainda não se sabe quem irá a jogo contra Basílio Horta, que se volta a recandidatar pelo PS, mas tudo aponta para que seja Marco Almeida, vereador na autarquia, a encabeçar a lista social-democrata, que também será apoiada pelo CDS. Apesar de toda a pressão da concelhia local para que o candidato seja outro. Também para este município foi falado o nome de Pedro Santana Lopes, mas essa hipótese nunca chegou a estar em cima da mesa da direção nacional do PSD, segundo apurou o DN.

São João da Madeira

João Almeida à frente da coligação PSD/CDS?

João Almeida, deputado do CDS © Reinaldo Rodrigues/Global Imagens

Numa zona onde o CDS tem mais peso político, embora na autarquia tenha sido o PSD o mais votado em 2017, o partido prepara-se para avançar com a candidatura do deputado João Almeida à presidência da Câmara em coligação com os sociais-democratas. Este é um caso em que o partido mais pequeno lidera a aliança porque em termos locais tem mais expressão. João Almeida irá assim bater-se no terreno com Jorge Vultos Sequeira, do PS, que nas anteriores eleições conseguiu uma maioria absoluta para o executivo camarário. Ainda assim, há a expectativa que o deputado centrista, pela sua visibilidade pública, seja capaz de ter um bom resultado.

Torres Vedras

Pedro Santana Lopes será a solução?

Pedro Santana Lopes, antigo líder do PSD © PAULO SPRANGER/Global Imagen

O antigo líder do PSD continua a ser desafiado pelas estruturas locais do partido, agora que é independente, depois de ter saído do Aliança, para protagonizar uma candidatura autárquica. Desta vez é Torres Vedras que se coloca como possibilidade para Pedro Santana Lopes vir a encabeçar uma lista social-democrata. A concretizar-se, o antigo autarca de Lisboa e da Figueira da Foz irá enfrentar Carlos Bernardes, pelo PS, que também assumiu o comando da autarquia em 2015 depois de António Costa ter convidado o então número um da câmara, Carlos Miguel, para secretário de Estado das Autarquias Locais. Mas em 2017 Bernardes já foi o cabeça de lista pelo partido.

Almada

Combate Maria das Dores Meira e Inês de Medeiros

Maria das Dores Meira, presidente da Câmara de Setúbal e candidata da CDU à de Almada © Rui Oliveira/Global Imagens

A CDU, ou melhor o PCP, nunca se conformou em ter perdido uma das mais emblemáticas câmaras do partido, a de Almada, para o PS. E aproveitando o facto de a sua autarca de Setúbal já não se poder recandidatar, avançará com Maria das Dores Meira contra a cabeça de lista do PS, Inês de Medeiros. Promete ser um combate aceso, já que Maria das Dores Meira levará para a campanha todos os trunfos de ter transformado a cidade de Setúbal e de ter conseguido duas maiorias absolutas no município. Inês de Medeiros também jogará tudo nestas eleições, já que foi ela a obreira desta conquista para o PS em 2017.